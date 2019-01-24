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WSJ обнародовала сроки запуска механизма обхода санкций против Ирана в ЕС

WSJ обнародовала сроки запуска механизма обхода санкций против Ирана в ЕС

Франция, Великобритания и Германия могут объявить о создании специального финансового механизма для обхода американских санкций против Ирана уже на этой неделе.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что будет создана компания для того, чтобы европейские страны могли торговать с Ираном. Она будет контролировать переводы между ними. Отмечается, что будет использоваться обмен товарами между европейскими и иранскими компаниями, о прямых финансовых переводах не говорится.

Также собеседники WSJ рассказали, что компанию, которая будет зарегистрирована во Франции, возглавит немецкий чиновник, а долю в ней получат Париж, Лондон и Берлин.

Напомним, в начале 2019 года сообщалось, что государства-члены Европейского союза заканчивают работу над созданием “механизма специального назначения”, который позволит европейским компаниям рассчитываться с иранскими в обход американских санкций.

По материалам РБК-Украина
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