В киевских учреждениях насчитали финансовых нарушений на 430 млн грн

В киевских учреждениях насчитали на 431,7 млн грн финансовых нарушений.

Потери вследствие финансовых нарушений и неэффективных управленческих решений составляют 291,8 млн грн. Из них возместили меньше четверти – 60,3 млн грн, рассказала результаты 73 проверок глава Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА Оксана Колтик.

Перечень учреждений, где были допущены огромные финансовые нарушения, очень широк – от районных администраций и поликлиник до городских коммунальных предприятий.

В частности, рекордсменом по нанесенным потерям стало:

КП “Киевгорсвет” – 19,9 млн грн,

КП “Киевский городской центр земельного кадастра и приватизации земли” – 5,9 млн грн,

КП “Киевпастранс” – более 3,3 млн грн,

КК “Киевавтодор” – 412, 6 тыс. грн,

КП “Киевский метрополитен” – 185,7 тыс. грн как излишне перечисленные средства городского бюджета из-за завышения стоимости выполненных работ.

Рекордсменом по финансовым нарушениям стала Голосеевская районная администрация с показателем более 120 млн грн.

По словам Колтик, по материалам аудитов Департамента зарегистрировано 122 уголовных производства, или они приобщены к материалам существующих уголовных производств. 46 должностных лиц привлекли к ответственности, 6 человек объявили в розыск.