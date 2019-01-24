Бюджет предлагают формировать на инфляционном прогнозе НБУ

Совет Национального банка рекомендует правлению регулятора и правительству повысить уровень координации в части составления экономических прогнозов.

Как сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, такую рекомендацию утвердил Совет на заседании 28 января.

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“По мнению участников Совета, для согласования фискальной и монетарной политики на среднесрочную перспективу, правительство и Нацбанк должны рассмотреть возможность использования инфляционной цели НБУ при разработке среднесрочных прогнозов и применения прогноза центробанка по инфляции при подготовке проекта государственного бюджета Украины”, – написал он.

По предложению Минэкономразвития, за основу расчетов показателей госбюджета на 2019 год был выбран базовый сценарий макроэкономического развития, который предусматривает рост реального ВВП на 3%, увеличение номинального ВВП до 3946,9 млрд грн и рост потребительских цен на 7,4%. Тогда как НБУ прогнозирует в 2019 году инфляцию на уровне 6,3%.