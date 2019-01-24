Назван город, который к 2035 году станет самым населенным в мире

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Самым населенным городом мира в 2035 году станет столица Индонезии – Джакарта.
Это следует из прогноза научно-исследовательского института Oxford Economics.
В частности, согласно данным исследования, через 16 лет население Джакарты достигнет 38 млн человек. На втором месте в списке самых населенных городов к 2035 году – Токио с прогнозируемым населением в 37,8 млн человек. За ним следует город Чунцин, расположенный в центральной части Китая. По прогнозу там будут проживать 32,2 млн человек.
К тому же, в топ-10 городов с наибольшим населением через 16 лет также фигурирует Дакка (31,2 млн человек), Шанхай (25,3 млн), Карачи (24,8 млн), Киншаса (24,7 млн), Лагос (24,2 млн), Мехико (23,5 млн) и Мумбаи (23,1 млн).
Указано, что исследователи также составили прогноз по экономическому росту в период с 2019 по 2035 года. Так, согласно поданной информации, самые высокие темпы экономического роста будут зафиксированы в индийских городах. На первой строчке этого рейтинга находится город Сурат, за ним следуют Агра и Бангалор.
Между тем американский Нью-Йорк, по данным прогноза, к 2035 году будет городом с самой мощной экономикой. На второй и третьей строчке расположатся Токио и Лос-Анджелес соответственно.
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