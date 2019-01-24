В США изобрели устройство, которое преобразует сигналы Wi-Fi в электричество

Исследователи из Массачусетского технологического института выпустили первое полностью гибкое устройство, которое может преобразовывать энергию сигналов Wi-Fi в электричество, необходимое для питания электроники.

Такой тип антенны, которая преобразует электромагнитную энергию в постоянный ток, называется ректенна. Ученым удалось сделать эту ректенну гибкой.

Поскольку ректенна является гибкой, ее можно развернуть на больших площадях, подобно обоям, или использовать в небольших портативных устройствах, таких как гибкие смартфоны. Эта технология может быть использована даже в медицинских имплантатах.

“В идеале вы не хотите использовать батареи для питания этих систем, потому что, если они будут пропускать литий, пациент может умереть. Намного лучше собирать энергию из окружающей среды, чтобы питать эти маленькие лаборатории внутри тела и передавать данные на внешние компьютеры, – сказал инженер Хесус Грааль из Технического университета Мадрида.

Новая ректенна может захватывать более высокие частоты, чем другие гибкие выпрямители, которые не могут захватывать гигагерцовые частоты, на которых работает Wi-Fi.

“Такая конструкция позволила создать полностью гибкое устройство, достаточно быстрое для охвата большинства радиочастотных диапазонов, используемых нашей повседневной электроникой, включая Wi-Fi, Bluetooth, сотовую LTE и многие другие”, – пояснил инженер Сюй Чжан из MIT.