В ГФС сообщили, какие отрасли больше всего пополнили бюджет с уплаты НДС в декабре

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В декабре 2018 года наибольший вклад в наполнение бюджета плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков с уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) обеспечили табачная и энергетическая отрасли и добыча газа.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.
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Наибольший вклад в наполнение бюджета по уплате налога на добавленную стоимость по результатам декабря 2018 года обеспечили предприятия таких отраслей экономики, как:
По результатам работы декабря 2018 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС задекларировано к уплате 12,1 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 2,8 млрд грн, или на 30% больше как к предыдущему отчетному месяцу, так и к начислениям за последний квартал 2018 года.
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