В ГФС сообщили, какие отрасли больше всего пополнили бюджет с уплаты НДС в декабре

В декабре 2018 года наибольший вклад в наполнение бюджета плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков с уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) обеспечили табачная и энергетическая отрасли и добыча газа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

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Наибольший вклад в наполнение бюджета по уплате налога на добавленную стоимость по результатам декабря 2018 года обеспечили предприятия таких отраслей экономики, как:

табачная отрасль – задекларировали 1,6 млрд грн, что на 964,5 млн грн, или на 40% превышает начисления НДС за предыдущий отчетный месяц (689,2 млн грн),

добыча газа – 1,4 млрд грн, что на 126,5 млн грн, или 9,6% больше результатов финансово-хозяйственной деятельности ноября 2018 года (1,3 млрд грн).

энергетическая отрасль – 1,3 млрд грн, что на 415,4 млн грн, или 46,5% больше предыдущего отчетного периода (894,3 млн грн).

По результатам работы декабря 2018 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС задекларировано к уплате 12,1 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 2,8 млрд грн, или на 30% больше как к предыдущему отчетному месяцу, так и к начислениям за последний квартал 2018 года.