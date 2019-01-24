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Оператор "Северного потока-2" назвал сроки окончания строительства газопровода

Оператор "Северного потока-2" назвал сроки окончания строительства газопровода

Строительство первой нитки газопровода “Северный поток – 2” будет завершено в ноябре текущего года, второй – в декабре.

Об этом сообщил финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран.

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“Первая нитка (“Северного потока-2”) будет готова в ноябре, вторая в декабре”, – сказал он.

Кроме того, Nord Stream 2 AG рассчитывает до конца года получить разрешение от Дании на прокладку трубопровода. Коркоран отметил, что отсутствие датского разрешения сейчас является единственной проблемой. Он напомнил, что компания уже направила вторую заявку, и “датская власть абсолютно корректно ее рассматривает”.

С конца 2019 года газотранспортный коридор “Северный поток-2” должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского природного газа ежегодно из РФ через Балтийское море до Германии.

Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украина и США – утверждают, что “Северный поток-2” увеличит зависимость ЕС от “Газпрома”, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

По материалам Европейская правда
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