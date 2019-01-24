Смартфоны вытесняют традиционные камеры - глава Canon

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По словам генерального директора Canon Фуджио Митараи, продажи камер не растут и через два года рынок может сократиться вдвое.
В интервью Митараи заявил о намерении Canon перевести свой бизнес на корпоративных клиентов в ответ на мрачную рыночную тенденцию.
“В нашей компании количество продаж камер уменьшалось примерно на 10% в год в течение последних нескольких лет. Мировой рынок камер со сменными объективами составляет около 10 миллионов. Беззеркальный продукт растет, но он заменяет однолинзовые аппараты, а не добавляет к рынку в целом”, – подчеркнул глава Canon.
По словам Митараи, смартфоны являются основной причиной, по которой рынок сталкивается с такими сложными условиями.
“Люди обычно снимают с помощью смартфонов. Рынок цифровых камер будет падать в течение примерно двух лет, но профессиональные и продвинутые любители используют от 5 до 6 миллионов единиц камер. Наконец, рынок достигнет дна”, – объяснил Фуджио Митараи.
Эксперты надеялись, что выпуск полнокадровых беззеркальных камер, таких как Canon EOS R и Nikon Z7, оживит ситуацию на рынке. К сожалению, как отмечает Митараи, беззеркальные камеры просто заменяют зеркальные камеры, а не приводят к росту.
Учитывая эту тенденцию, Canon смещает фокус на камеры других сегментов, включая промышленность, видеонаблюдение и медицинскую технику.
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