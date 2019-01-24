Франция предоставит льготный кредит в €64 миллиона на проект "вода для Мариуполя"

Правительство Франции предоставит льготный кредит 64 млн евро на проект по поставке питьевой воды в Мариуполе.

Соответствующее рамочное соглашение подписали глава МинВОТ Вадим Черныш и посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

“Проект этот является одновременно и амбициозным, и скромным. Амбициозным – т.к. направлен на пользу полумиллионного населения в Мариуполе, а скромный – потому что эта проблема возникает не только в масштабе Мариуполя, а в более широком смысле, в региональном аспекте”, – отметила посол.

Она также посоветовала “вдохновиться примером Мариуполя” другим общинам и выбирать аналогичный подход по решению проблем с водоснабжением.

“Процентная ставка по кредиту – 0,008% в год. Можете себе представить, такой процентной ставки в принципе вы не найдете нигде. Погашение кредита может происходить через десять лет”, – добавил Черныш.

Проект позволит модернизировать систему предоставления жилищно-коммунальных услуг, повысить качество питьевой воды, а также обеспечить водоснабжение и уменьшить расходы воды.

Проект также предусматривает разработку до 2040 года Генерального плана по совершенствованию системы водоснабжения и водоотведения города.

В реализации примут участие французские инжиниринговые компании STERAU и BETEN INTERNATIONAL.