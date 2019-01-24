По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (46,651 млн и 42,177 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 36). Максимальный курс продажи доллара 31,66 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,67-27,68 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 85 активных заявок по доллару на сумму более 88,828 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:31,6600 – 25 00027,7400 – 5 00027,6800 – 1 00027,6800 – 3 22227,6500 – 12 00027,6500 – 11 00027,6500 – 111 111

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,6500 – 10 000

27,6500 – 10 000

27,6600 – 10 000

27,6600 – 15 000

27,6700 – 28 000

27,6700 – 8 000

27,6700 – 3 700





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,6931 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,6868 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.