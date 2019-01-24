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Прибыль Укргазбанка за 2018 год превысила ожидаемую на 20%

Прибыль Укргазбанка за 2018 год превысила ожидаемую на 20%

По результатам деятельности в 2018 году прибыль “Укргазбанка” достигла 766 млн грн, что почти на 20% превышает установленный бюджетом и утвержденный Наблюдательным советом Банка запланированный показатель.

Активы банка увеличились почти на 20% по сравнению с показателем предыдущего года. Кредитный портфель эко-проектов увеличился вдвое и достиг 17,4 млрд грн.

Всего с начала сотрудничества “Укргазбанка” с IFC было реализовано 145 масштабных проектов ВИЭ. Среди них: 107 солнечных электростанций, 6 ветровых электростанции, 18 малых гидроэлектростанций, 5 ТЭС на биомассе и 9 биогазовых электростанций.

“Укргазбанк” – лидер “зеленого” финансирования в Украине относительно финансовой поддержки ввода новых мощностей с 2017 года. Каждый четвертый мегаватт полученного “зеленого” тарифа в Украине профинансировано при его поддержке.

При этом финансирование получила и треть новых проектов по возобновляемым источникам энергии в 2017 году и 50% всех новых мощностей по ВИЭ в 2018 году (согласно данным НКРЭКУ).

В 2017 году прибыль “Укргазбанка” составила 624 млн грн.

По материалам Finance.UA
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