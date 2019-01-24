Межбанк: влияет нехватка гривны, обострившаяся в связи с размещением ОВГЗ

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,785/27,810 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки заметного сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 906,9 млн грн к отметке 48 342,0 млн грн.

Думается, это следствие нацбанковских «экзерсисов» со своими депосертификатами.

Судя по всему, это сжатие гривневой ликвидности стало главной причиной того, что первые реальные сделки с безналичным «американцем» продемонстрировали его падение к 27,76/27,78 UAH/USD по состоянию на 10.17 Киева.

Спустя 23 минуты, на 10.40, безналичная пара доллар-гривна, сохранив нисходящий тренд, упала к отметке 27,74/27,77 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.

Около 10.53 котировки СКВ на межбанке упали к 27,74/27,75 UAH/USD. «Покупателей нет, одни продавцы», – обрисовал ситуацию наш гуру.

К 11.10 котировки доллара на межбанке, остановив снижение (предположительно, самостоятельно, без вмешательства НБУ) консолидировались на цифре 27,74/27,75 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложения из-за появившихся покупок доллара.

По состоянию на 11.27 Киева курс безналичного «американца», возобновив прерванное снижение, опустился к отметке 27,73/27,74 UAH/USD, сопровождаясь преобладанием продаж.

Дополуденный откат курса безналичного доллара, вызванный дефицитом гривневого ресурса, обострившимся намеченным на сегодня размещением ОВГЗ, сопровождался признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.

Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному снижению остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,78 / 27,81

евро – 31,74 / 31,77

российский рубль – 0,4198 / 0,4204

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