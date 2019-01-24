Межбанк: влияет нехватка гривны, обострившаяся в связи с размещением ОВГЗ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,785/27,810 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки заметного сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 906,9 млн грн к отметке 48 342,0 млн грн.
Думается, это следствие нацбанковских «экзерсисов» со своими депосертификатами.
Судя по всему, это сжатие гривневой ликвидности стало главной причиной того, что первые реальные сделки с безналичным «американцем» продемонстрировали его падение к 27,76/27,78 UAH/USD по состоянию на 10.17 Киева.
Спустя 23 минуты, на 10.40, безналичная пара доллар-гривна, сохранив нисходящий тренд, упала к отметке 27,74/27,77 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.
Около 10.53 котировки СКВ на межбанке упали к 27,74/27,75 UAH/USD. «Покупателей нет, одни продавцы», – обрисовал ситуацию наш гуру.
К 11.10 котировки доллара на межбанке, остановив снижение (предположительно, самостоятельно, без вмешательства НБУ) консолидировались на цифре 27,74/27,75 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложения из-за появившихся покупок доллара.
По состоянию на 11.27 Киева курс безналичного «американца», возобновив прерванное снижение, опустился к отметке 27,73/27,74 UAH/USD, сопровождаясь преобладанием продаж.
Дополуденный откат курса безналичного доллара, вызванный дефицитом гривневого ресурса, обострившимся намеченным на сегодня размещением ОВГЗ, сопровождался признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному снижению остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,78 / 27,81
евро – 31,74 / 31,77
российский рубль – 0,4198 / 0,4204
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НАН Украины подтвердила перспективность внедрения Hyperloop в странеВчера, 12:15 - 1462 21
Какую работу ищут выпускники вузов (исследование)Вчера, 12:30 - 1765 8
В Минздраве назвали среднюю зарплату семейных врачей в 2019 годуВчера, 13:20 - 1829 5
ПриватБанк запустит онлайн-продажу валюты в Приват24Вчера, 17:00 - 2483 4
Kyiv Boryspil Express перевез первые 100 тысяч пассажировВчера, 19:40 - 362 3
Как предлагают сдавать на права по-новомуВчера, 13:00 - 6270 1
ГФС сообщила о новой налоговой льготе для определенных категорий гражданВчера, 19:00 - 4055 2
ПриватБанк запустит онлайн-продажу валюты в Приват24Вчера, 17:00 - 2483 4
Китай составил новый рейтинг криптовалютВчера, 16:45 - 2178
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 15:00 - 1901
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1271
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1572
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2769
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5130 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11538 4