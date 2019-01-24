НБУ требует от банков тщательнее проверять заграничные перечисления кредиторам

В Нацбанке боятся новой волны оттока капитала из Украины после 7 февраля — после вступления в силу революционного валютного закона. Потому потребовали от банков тщательнее проверять погашение клиентами внешних кредитов: соответствующие указания содержатся в телеграмме НБУ №Р/25-0006/2831 за подписью заместителя председателя Олега Чурия.

В ней финансистам напомнили о классической схеме вывода денег из страны: предприятие берет кредит у родственной структуры за границей, после чего платит ей крупные проценты, а затем и всю сумму займа.

Де-юре — это кредит, де-факто — вывод капитала.

Чтобы минимизировать подобные проводки, банкиров обязали проверять каждый случай погашения украинским бизнесом внешних займов. И перво-наперво, тщательно выявлять стороны сделки — являются ли они родственными структурами. А затем и стоимость займа.

Чтобы понять, является ли она завышенной, в НБУ рекомендуют изучать две составляющие:

базовую — стоимость кредитного ресурса на мировом рынке. Например, отталкиваясь от LIBOR или учетной ставки центробанка той страны, в которой находится кредитор;

дополнительную наценку, с учетом рейтинга Украины и индивидуальной оценки риска конкретного заемщика.

В Нацбанке хотят, чтобы банки проповедовали жесткий валютный контроль в отношении подобных операций, еще до проведения клиентами кредитных погашений. Даже после либерализации валютного законодательства после 7 февраля 2019 года.