Более 90% соискателей хотят работать за границей, но опыт есть у 29%

Международный кадровый портал HeadHunter Украина провел опрос, результаты которого показали, что 92% респондентов хотят поработать за рубежом, но опыт такой работы есть у 29% опрошенных.

Об этом руководитель экспертно-аналитического центра международного портала HeadHunter Украина Юлия Дрожжина рассказала на пресс-конференции.

Читайте также: Почему украинцам отказывают в работе в Польше

“Многие украинцы хотят ехать, но, как говорится, между “хочу” и “делаю” есть большая разница. И если говорить цифрами, то 92% думают о том, чтобы уехать, но реальный опыт работы за рубежом имеют только 29%. То есть разница очень большая”, – сказала Дрожжина.

По ее словам, среди мотивов трудоустройства за рубежом опрошенные называют возможность заработать, шанс впоследствии остаться в той стране, интересный жизненный опыт. Однако и те, кто работал в другом государстве, те, у кого такого опыта нет, признают, что эта работа связана с определенными трудностями. Речь идет о разлуке с родными и близкими, языковых проблемах и трудностях с оформлением документов и поиском работы.

Представитель HeadHunter Украина отметила, что в первую очередь соискателей работы за рубежом интересуют такие страны, как Польша, США, Германия и Канада.

“Больше всего хотят поехать специалисты из сферы ИТ. На втором месте топ-менеджмент, на третьем – начало карьеры, на четвертом и пятом соответственно – производство и продажи”, – сказала она.

В общем, отметила Дрожжина, украинский рынок труда в 2018 году был относительно стабильным, существенных изменений в структуре зафиксировано не было, поэтому предложения и запросы о работе от иностранных компаний имели достаточно динамичный характер. Немало вакансий для украинцев размещают работодатели из Германии, Польши и других стран. Причем количество предложений о работе в Германии выросло на 13% по сравнению с показателем за декабрь 2017, а в Польше – уменьшилось на 12%.