Какие зарплаты будут у украинцев

Украинцев в 2019 году ждет существенное повышение зарплат, утверждают экономисты. Главные предпосылки — рост экономики страны, а также отток кадров за границу, что заставляет наших работодателей повышать выплаты. Впрочем, платить больше будут не всем подряд, а только тем, кто имеет высокую квалификацию и востребован. Остальные наемные работники в лучшем случае могут рассчитывать на обещанную Кабмином среднюю зарплату в 10,5 тыс. грн, в худшем — на повысившуюся с 1 января минималку до 4123 грн. Об этом пишет Сегодня.

Как платили

По последним данным Госслужбы статистики за 11 месяцев, средняя зарплата по стране составила 9161 грн. За декабрь, по оценкам экономистов, будет 9500 грн. Это на 500 грн меньше, чем прогнозировали в Кабмине. Но даже с учетом недобора в процентах заработки выросли на 12% при официальной инфляции 9,8%. То есть средний украинец стал богаче на 2,2%, или на 200 грн в месяц. При этом в правительстве отметили, что рост доходов украинцев превысил рост цен.

Премьер Владимир Гройсман пообещал в 2019 году рост заработков еще на 1000 грн: до 10,5 тыс. грн, а то и выше, или на 10,5% при прогнозируемой годовой инфляции 6,9%. То есть повышение реальных доходов должно продолжиться. Экономист Иван Никитченко согласен, что реальные доходы среднего наемного работника в 2018 году немного выросли.

“Основным драйвером роста для средней зарплаты в 2018 году выступило увеличение минзарплаты. Минималка выросла на 12%, а средняя на 16%”, — анализирует Никитченко.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин категоричнее:

“Средняя зарплата малоинформативна для оценки ситуации с заработками, так как у нас идет все большее расслоение оплаты по профессиям. Также на рынок труда давит конкуренция со стороны наших западных соседей, которые могут предложить намного больше за ту же работу”.

Как заплатят

“С 2019 года минималка вновь выросла на 12%, на 15—17% увеличится средняя зарплата, — прогнозирует Никитченко. — Есть предпосылки для повышения на 20-25%, ведь экономика растет. Но из-за выборов бизнес будет осторожнее с увеличением расходов, а работники станут реже менять работу, ожидая, пока закончится период неопределенности. Общая тенденция — высокопрофессиональные сотрудники будут цениться все больше из-за роста экономики на фоне оттока мозгов и умелых рук за границу. Поэтому работодателям придется устанавливать зарплаты для хороших менеджеров, специалистов и даже водителей не ниже тех, что они могут получить, например, в Польше. А вот низкоквалифицированные кадры не получат особого прибавления”.

По словам Пендзина, повышение зарплат — это вынужденная мера со стороны бизнеса, чтобы сохранить персонал:

“На рынке труда — большой дефицит квалифицированных кадров рабочих профессий: станочники 5-6 разряда, водители фур. Например, дальнобойщик уже не будет работать меньше чем за 25 тыс. грн в месяц. Поэтому рост зарплат — не заслуга нашего правительства, а реалии рынка. Для “белых воротничков” ситуация сложнее, так как конкуренция высокая, а уровень их заработка зависит от конечных результатов, например, от объема продаж. А здесь преуспевают единицы”.

Заработки “побелеют”

Минувший год не изменил тенденции с изменением заработков как по специальностям, так и по регионам. Самые высокие зарплаты, как и ранее, у финансистов — 16 479 грн, айтишников — 15 172 грн и госслужащих — 13 440 грн, самые низкие у учителей — 6938 грн, медиков — 5997 грн и в сфере общепита — 5940 грн. По регионам больше всего платят в Киеве — в среднем 13 897 грн, Донецкой — 9977 грн и Киевской областях — 9447 грн, меньше всего на Кировоградщине — 7391 грн, Херсонщине — 7234 грн и Черниговщине — 7221 грн. По словам Пендзина, заработки в IT-сфере занижены примерно вдвое за счет теневой сферы, и эта тенденция сохранится. А вот в промышленности он прогнозирует выбеливание заработков:

“Квалифицированные работники все больше станут требовать официальных зарплат, чтобы заработать хорошую пенсию, и работодатели будут вынуждены согласиться”.

Коновалова Христина , Александр Панченко