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США обвинили Huawei в мошенничестве и краже коммерческой тайны

США обвинили Huawei в мошенничестве и краже коммерческой тайны

Власти США предъявили официальные обвинения против телекоммуникационной компании Huawei по поводу промышленного шпионажа и мошенничества, связанного с нарушением санкций против Ирана.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, в Минюсте США считают, что компания занималась на территории США промышленным шпионажем и совершила мошенничество, пытаясь обойти санкции против Ирана.

С заявлением об этом выступил исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитекер.

Сообщается, что дело о похищении коммерческой тайны тянется с 2014 года, а сами события произошли в 2012 году. Речь идет о посылке Huawei своих инженеров в американскую компанию T-Mobile, чтобы ознакомиться с работой работа Tappy, который имитирует использование смартфонов.

Кроме того, Минюст США решил, что Huawei совершила банковское мошенничество, поскольку предоставила недостоверную информацию об отношениях со своим иранским подразделением.

По материалам РБК-Украина
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