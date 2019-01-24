США обвинили Huawei в мошенничестве и краже коммерческой тайны

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Власти США предъявили официальные обвинения против телекоммуникационной компании Huawei по поводу промышленного шпионажа и мошенничества, связанного с нарушением санкций против Ирана.
Об этом сообщает Bloomberg.
Так, в Минюсте США считают, что компания занималась на территории США промышленным шпионажем и совершила мошенничество, пытаясь обойти санкции против Ирана.
С заявлением об этом выступил исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитекер.
Сообщается, что дело о похищении коммерческой тайны тянется с 2014 года, а сами события произошли в 2012 году. Речь идет о посылке Huawei своих инженеров в американскую компанию T-Mobile, чтобы ознакомиться с работой работа Tappy, который имитирует использование смартфонов.
Кроме того, Минюст США решил, что Huawei совершила банковское мошенничество, поскольку предоставила недостоверную информацию об отношениях со своим иранским подразделением.
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