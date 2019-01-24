Большая приватизация является "большой проблемой" в стране, - МЭРТ

Запрос на приватизацию крупных украинских государственных компаний пока на низком уровне, что соответственно затрудняет их продажу.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

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“Согласно его словам, Украина так долго определяла механизмы приватизации государственного имущества, что на большие объекты теперь никто не претендует. Теперь продать государственные объекты по выгодной цене очень сложно. При этом, спустить их за символическую цену в одну гривну тоже нельзя, ведь большинство из них являются градообразующими”, – заявляет замглавы МЭРТ.

Нефьодов также отметил, что подготовка соответствующих компаний к приватизации у государства нет ни физического, ни кадрового ресурса. К слову, большая приватизация на сегодняшний день является “большой проблемой” в стране.