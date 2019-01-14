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В ФГИ рассказали, сколько принесла приватизация в 2018

В ФГИ рассказали, сколько принесла приватизация в 2018

Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 255,77 млн гривен от приватизации государственного имущества в 2018 году.

Об этом сообщили в ФГИ.

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От продажи объектов большой приватизации в бюджет было перечислено 15,53 млн гривен, а от продажи объектов малой приватизации 240,24 млн гривен.

В январе ФГИ утвердил перечень подлежащих продаже в 2019 году объектов малой приватизации.

В общем, в перечне 792 объекта, из которых 48 – пакеты акций, 92 – единые имущественные комплексы, 190 – объекты незавершенного строительства, 402 – отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.

По материалам Фондовый Мир
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