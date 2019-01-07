МВФ поможет возобновить большую приватизацию в Украине

Фонд государственного имущества и Международный валютный фонд договорились совместно решать проблемы, которые заблокировали приватизацию крупных государственных компаний.

Отмечается, что речь идет о судебном процессе, который начала компания, проигравшая конкурс на инвестиционного советника по приватизации. Из-за судебных проволочек крупные государственные компании, которые должны были приватизировать еще в конце 2018 года, до сих пор не начали подготовку к продаже.

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«Что мы имеем сегодня: отобранные на конкурсе 5 месяцев назад консорциумы инвестиционных советников не могут начать непосредственную подготовку из-за ничтожных судебных исков. Фактически с апреля прошлого года простаивает ОПЗ, а инвестиционный советник Pericles Global Advisory не может начать процесс подготовки к приватизации», – сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Справка finance.ua:

10 мая Кабинет министров утвердил перечень объектов «большой приватизации».