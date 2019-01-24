Киевлянам объяснили о правилах формирования суммы к оплате за отопление и водоснабжение

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Все начисления за услуги централизованного отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения и водоотведения проходят по нескольким принципам, в зависимости от наличия квартирных или общедомовых счетчиков.
При наличии квартирного счетчика учет происходит по полученным от потребителя данным: разница между текущими и предыдущими показаниями.
Установленные счетчики должны быть исправны, проверены и опломбированы работниками КП “Киевтеплоэнерго” для горячей воды и ЧАО “АК “Киевводоканал” для холодной.
Передавать показания необходимо с 5-го числа до последнего дня каждого месяца.
Если квартирные счетчики отсутствуют, то начисление суммы происходит по показаниям общедомового счетчика. От показаний вычитается объем, потребленный жильцами со счетчиками, а остаток делится пропорционально на количество жильцов без счетчиков.
Для отопления применяется формула, пропорциональная к отапливаемой площади, для водоотведения – пропорционально количеству лиц, проживающих в квартире.
В том же случае, когда дом не оборудован ни квартирными, ни общедомовыми счетчиками, расчет ведется согласно утвержденным нормам на одного человека: 3,5 куб. метра горячей воды и 4,5 куб.м холодной.
За отопление начисляется в соответствии с площадью и температурой наружного воздуха.
Для льготников потребленный объем разделяется пропорционально количеству людей, проживающих в квартире. Если норма не превышена – предоставляется скидка.
Норма холодной воды – 2,4 куб.м, горячей – 4 куб.об.
Норма льгот на оплату отопления – 21 кв.м на 1 человека (на которую распространяется льгота) и 10,5 кв м на семью.
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