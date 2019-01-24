Киевлянам объяснили о правилах формирования суммы к оплате за отопление и водоснабжение

Все начисления за услуги централизованного отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения и водоотведения проходят по нескольким принципам, в зависимости от наличия квартирных или общедомовых счетчиков.

При наличии квартирного счетчика учет происходит по полученным от потребителя данным: разница между текущими и предыдущими показаниями.

Установленные счетчики должны быть исправны, проверены и опломбированы работниками КП “Киевтеплоэнерго” для горячей воды и ЧАО “АК “Киевводоканал” для холодной.

Передавать показания необходимо с 5-го числа до последнего дня каждого месяца.

Если квартирные счетчики отсутствуют, то начисление суммы происходит по показаниям общедомового счетчика. От показаний вычитается объем, потребленный жильцами со счетчиками, а остаток делится пропорционально на количество жильцов без счетчиков.

Для отопления применяется формула, пропорциональная к отапливаемой площади, для водоотведения – пропорционально количеству лиц, проживающих в квартире.

В том же случае, когда дом не оборудован ни квартирными, ни общедомовыми счетчиками, расчет ведется согласно утвержденным нормам на одного человека: 3,5 куб. метра горячей воды и 4,5 куб.м холодной.

За отопление начисляется в соответствии с площадью и температурой наружного воздуха.

Для льготников потребленный объем разделяется пропорционально количеству людей, проживающих в квартире. Если норма не превышена – предоставляется скидка.

Норма холодной воды – 2,4 куб.м, горячей – 4 куб.об.

Норма льгот на оплату отопления – 21 кв.м на 1 человека (на которую распространяется льгота) и 10,5 кв м на семью.

Мои fiнансы:

сэкономить на платежках за отопление от 20 до 50% позволит государственная программа “теплых кредитов”, по которой можно получить льготные условия кредитования на утепление жилья;

государство компенсирует 20%-35% стоимости купленного товара;

бонусом станет и увеличение рыночной стоимости квартир в утепленных домах до 30%;