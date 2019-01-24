Минрегион планирует проектирование средств успокоения трафика на дорогах

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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассматривает возможность проектировать в крупных городах современные технические средства для повышения безопасности движения и успокоения трафика, которые будут способствовать искусственному снижению скорости.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
“Сегодня специальные островки, выступы и прочие изгибы движения – неотъемлемая часть европейских дорог. Они проектируются для искусственного снижения скорости движения, чтобы повышать внимательность и осторожность водителей, а, следовательно, и безопасность на дорогах”, – сообщает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
Как отмечается, предложение уже внесли в Государственные строительные нормы для дорог общего пользования для обустройства таких технических средств успокоения трафика при въезде в населенные пункты. И сейчас изучается необходимость проектирования таких систем и в самих городах.
Минрегион выделяет следующие плюсы от устройства таких средств:
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