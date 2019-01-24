Чехия хочет удвоить квоту на трудоустройство украинцев

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Чешское правительство рассматривает вопрос об удвоении квоты на приглашение украинских работников в рамках программы, которая функционирует с 2016 года.
Об этом сообщил министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек.
Читайте также: В Чехии легально работают 120 тысяч украинцев – Климкин
«Текущая ежегодная мощность – 21 тысяча лиц. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тысяч лиц ежегодно, однако окончательное решение еще не принято», – сообщил министр.
Саму программу он назвал уникальной и чрезвычайно успешной, которая позволяет претендентам из Украины подавать заявки на получение разрешения на жительство в связи с трудоустройством.
Он отметил, что благодаря постоянному экономическому росту Чехии на рынке труда существует высокий спрос на квалифицированных работников, который невозможно удовлетворить за счет внутренних ресурсов. Это открывает возможность для украинских работников, которые являются квалифицированными и трудолюбивыми, приобрести опыт работы в различных компаниях Чешской Республики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине с 2014 года цены на лекарства снизились на 40% - Супрун8 ч. назад - 1131 36
НАН Украины подтвердила перспективность внедрения Hyperloop в стране7 ч. назад - 810 14
Снижение цены на газ для населения приведет к проблемам с МВФ - экспертВчера, 14:00 - 2399 14
Какую работу ищут выпускники вузов (исследование)7 ч. назад - 894 6
Эксперты в Давосе призывают перейти на 4-дневную рабочую неделю11 ч. назад - 1676 4
Как предлагают сдавать на права по-новому6 ч. назад - 3118
За крупными заемщиками в Украине установлен контроль: как изменится кредитованиеВчера, 20:00 - 2753
Электромобили не остановят рост спроса на нефть - экономистВчера, 21:00 - 2185 1
ГФС обнародовала ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков за 2018 год (инфографика)9 ч. назад - 1968
Смолий пояснил, что сейчас влияет на курс доллара11 ч. назад - 1893
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1165
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1517
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2698
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5050 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11408 4