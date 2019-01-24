Чехия хочет удвоить квоту на трудоустройство украинцев

Чешское правительство рассматривает вопрос об удвоении квоты на приглашение украинских работников в рамках программы, которая функционирует с 2016 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек.

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«Текущая ежегодная мощность – 21 тысяча лиц. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тысяч лиц ежегодно, однако окончательное решение еще не принято», – сообщил министр.

Саму программу он назвал уникальной и чрезвычайно успешной, которая позволяет претендентам из Украины подавать заявки на получение разрешения на жительство в связи с трудоустройством.

Он отметил, что благодаря постоянному экономическому росту Чехии на рынке труда существует высокий спрос на квалифицированных работников, который невозможно удовлетворить за счет внутренних ресурсов. Это открывает возможность для украинских работников, которые являются квалифицированными и трудолюбивыми, приобрести опыт работы в различных компаниях Чешской Республики.