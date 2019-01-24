В Чехии легально работают 120 тысяч украинцев – Климкин

На сегодня 120 тысяч украинцев работают легально в Чехии, и это количество постоянно увеличивается.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи со своим чешским коллегой Томашем Петршичеком.

“Говорили, конечно, и о гуманитарных аспектах. Только представьте себе: 120 тысяч украинцев работают легально в Чехии, и это количество постоянно увеличивается. Я вот, когда езжу в Закарпатье, у меня такое впечатление, что каждая вторая машина там на чешских номерах”, – отметил министр.

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Комментируя такое большое количество украинских граждан, работающих за рубежом, он сказал, что как украинец хотел бы, чтобы эти граждане работали на родине.

“Есть очень много изменить именно здесь, в Украине, для того, чтобы каждый, кто приобрел или опыт, или соответственно капитал для того, чтобы начать свое дело, вернулся в Украину, нашел себя тут и нашел, как использовать свой опыт и капитал в Украине”, – добавил он.