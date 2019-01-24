В Польше хотят увеличить денежную помощь полякам в Украине

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Политики партии Право и справедливость хотят увеличить средства на помощь полякам, живущим за пределами страны, особенно на Востоке.
Об этом шла речь на конференции “Поляки на Востоке” в Перемышле.
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В предыдущих каденциях Сейма и Сената это было 80 миллионов польских злотых в год, а в последние годы – 100 миллионов польских злотых в год, но это тоже слишком мало, учитывая потребности и обязательства Польши перед соотечественниками, проживающими за рубежом.
По мнению политиков “Права и справедливости”, поляки, которые живут на приграничных территориях, представляют огромную ценность для Польши, потому что они способствуют ее развитию, а также являются хранителями памяти о бывшую речь Посполитую и ее историю.
Большей поддержки со стороны Польши требуют также предприниматели и преподаватели польского языка.
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