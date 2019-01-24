По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (32,619 млн и 31,491 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 26). Максимальный курс продажи доллара 27,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,24-27-25 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 65 активных заявок по доллару на сумму более 64,110 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,7900 – 200 00027,7800 – 1 00027,7500 – 10 00027,7200 – 10 00027,7200 – 19 99027,7100 – 30 00027,7100 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,7300 – 7 000

27,7300 – 20 000

27,7300 – 200 000

27,7300 – 4 000

27,7300 – 10 000

27,7400 – 30 000

27,7400 – 25 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,7512 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,7039 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.