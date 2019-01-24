Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (32,619 млн и 31,491 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 26). Максимальный курс продажи доллара 27,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,24-27-25 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 65 активных заявок по доллару на сумму более 64,110 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,7300 – 7 000
27,7300 – 20 000
27,7300 – 200 000
27,7300 – 4 000
27,7300 – 10 000
27,7400 – 30 000
27,7400 – 25 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,7512 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,7039 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине с 2014 года цены на лекарства снизились на 40% - Супрун2 ч. назад - 373 19
GfK: украинцы готовы платить за платное ТВ почти в два раза больше, чем год назадВчера, 15:00 - 1353 14
Снижение цены на газ для населения приведет к проблемам с МВФ - экспертВчера, 14:00 - 1901 12
Банки отказались менять украинцам изношенные доллары - экспертВчера, 13:00 - 10838 11
Назвали последствия массовой трудовой миграцииВчера, 16:00 - 3779 8
Банки отказались менять украинцам изношенные доллары - экспертВчера, 13:00 - 10838 11
Госстат выяснил, что самые большие заработки в Винницкой областиВчера, 17:00 - 4254 3
Назвали последствия массовой трудовой миграцииВчера, 16:00 - 3779 8
За крупными заемщиками в Украине установлен контроль: как изменится кредитованиеВчера, 20:00 - 2459
Электромобили не остановят рост спроса на нефть - экономистВчера, 21:00 - 1987 1
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1058
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1471
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2651
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4974 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11311 4