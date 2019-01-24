Новый закон о валюте: что меняется для населения и бизнеса

Скоро вступит в силу закон, который меняет валютное регулирование. ЭП напоминает, какие ограничения будут отменены.

7 февраля станет выдающимся днем ​​для украинского рынка. В этот день вступит в силу новый закон “О валюте и валютных операциях”.

Он заменит собой декрет “О системе валютного регулирования и контроля” еще в 1993 года, в котором прописывался тотальный валютный контроль и множество других подзаконных актов.

Вместо всех документов будет действовать новый закон и семь нормативно-правовых актов Нацбанка, которые детализируют правила работы для банков.

Все нововведения можно условно разделить на две группы: для бизнеса и для населения.

Для населения

Существенных изменений здесь, на самом деле, только два – повышение лимита инвестиций за границу с 50 тысяч долларов до 50 тыс евро и возможность онлайн-покупки валюты.

“Онлайн-покупка – это то, чего мы ждали более десяти лет. Это не только просто для клиентов, это и удобно: один клик – и ты купил валюту, тебе не нужно выходить из дому, искать по отделениям валюту.

Ты снимаешь операционный риск: не несешь эту валюту в руках в отделение. В то же время это очень удобно для банка: у него снижаются затраты на инкассацию отделений и снижаются риски”, – объясняет начальник управления казначейства Банка Форвард Наталья Шишацкая.

Для бизнеса

Во-первых. Жизнь компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, значительно упростится.

Например, срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам увеличивается с 180 до 365 дней. То есть, если сейчас компания, заключая договор покупки товара за рубежом по предоплате должна оплатить, получить и растаможить товар в течение 180 дней, то с 7 февраля у нее на это вдвое больше времени.

“365 дней – это то, чего ждали клиенты – юридические лица. Например, у клиентов, работающих с Китаем, практически нет шансов уложиться в 180 дней при заключении прямого контракта и проведения предварительной оплаты”, – объясняет начальник управления валютного контроля ПУМБ Татьяна Левандовская.

Кроме этого, отменены такие санкции за нарушение этого срока, как штраф в размере 100% от суммы операции и запрет на ведение внешнеэкономической деятельности.

Однако новым законом все же предусмотрено начисление пени за каждый день просрочки в случае нарушения сроков расчетов – 0,3% суммы неполученных средств.

Во-вторых. Отмена индивидуальной лицензии на валютные операции для юридических лиц и их замена е-лимитами.

Ранее на проведение валютной операции за рубежом компании были обязаны получать индивидуальные лицензии: они выдавались на конкретную сумму, то есть под конкретную операцию.

Так, компания, которая хотела ее осуществить, вынуждена была собирать весь пакет подтверждающих документов и предоставлять их в банк. Теперь компания имеет право инвестировать за рубеж 2 млн евро в год без необходимости получать индивидуальные разрешения.

Всю информацию о проведенных сделках будет получать НБУ, и как только компания достигнет предельной суммы, свободно проводить новые операции она не сможет.

Кроме этого, более удобными станут операции на небольшие суммы – до 150 тыс грн в эквиваленте: они не будут подпадать под валютный контроль.

“Это выглядит более чем адекватным решением, так как при текущем обесценивании гривны такая сумма является эквивалентом 5400 долларов и вряд ли такие операции несут в себе потенциальные риск”, – отмечает менеджер отдела налогового и юридического консультирования KPMG в Украине Александр Руденко.

Также, отмечает Руденко, существенно сократит бюрократическую волокиту при оформлении экспортных операций отмена двойного контроля за операциями по экспорту продукции. Отныне валютный надзор будет осуществлять только тот банк, который получил информацию по соответствующей таможенной декларации.

В-третьих. Сделаны определенные шаги, которые упростят приток капитала в Украину. Один из них – отмена Нацбанком регистрации внешних займов.

Речь идет о том, что отныне компания, которая получит средства из-за рубежа, не будет отчитываться о них.

“Процедура регистрации и получения разрешения по иностранным займам была довольно громоздкой и во многом очень сложной, тогда как ее отсутствие грозило заемщику значительным штрафом”, – объясняет Руденко.

В-четвертых. Украинские компании смогут заранее покупать и накапливать иностранную валюту на счета для выплат по внешним займам.

Компании, сотрудничающие с иностранными контрагентами, получат новые возможности защиты от валютных колебаний – они смогут использовать инструмент NDF (безпоставочный форвард). Однако в Украине пока нет культуры защиты от валютных рисков.

Директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко считает, что одна из причин – отсутствие необходимых знаний и квалификации.

“Финансовые менеджеры боятся брать на себя ответственность. Ведь если ты угадал тренд и получил прибыль, ты молодец, а если не угадал, то иногда все может закончиться увольнением”, – объясняет банкир.

Он отметил, что сейчас активно хеджируют свои риски импортеры, работающие в рознице.

“Они закладывают стоимость такого страхования в стоимость продукции и это позволяет им фиксировать цену на определенный период времени. Экспортеры чаще всего ведут себя как валютные спекулянты и зарабатывают дополнительные 18% годовых. Это вопрос внутренней культуры”, – считает Коваленко.

Однако, определенные ограничения для бизнеса остаются. Например, компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, не смогут свободно покупать валюту на межбанке для расчета с иностранными контрагентами в режиме онлайн.

Они по-прежнему должны сначала подать заявку, а на следующий день банк купит валюту.

Также сохраняется требование обязательной продажи валютных поступлений в пользу юридических лиц в размере 50%.

Часть ограничений останется

Полная валютная свобода 7 февраля не наступит: банки и в дальнейшем будут контролировать клиентские операции, а клиенты-физлица смогут и в дальнейшем инвестировать за рубеж только в рамках определенных лимитов.

Более того, далеко не все банки запустят новую услугу онлайн-обмена валют уже через две недели, поскольку для этого нужно время, чтобы доработать программное обеспечение.

Некоторые участники рынка вообще пока не планируют инвестировать в новые разработки: со временем будут анализировать спрос со стороны населения и делать выводы.

Также с 7 февраля банкиры не прекратят требовать от клиентов документы, подтверждающие валютные операции, хотя новое законодательство вроде бы этого и не требует.

Банкиры объясняют такую, казалось бы, медлительность тем, что новая система валютного регулирования предусматривает переход от тотального контроля за клиентскими операциями к риск-ориентированному надзору.

То есть раньше банки были обязаны проверять все валютные операции, а сейчас под тщательный контроль будут подпадать только те операции, которые финансисты посчитают рисковыми. Четких признаков “рисковых” операции не существует, банки будут определять их самостоятельно.

Например, компания А длительное время работала с контрагентом из Польши, а сумма годовых контрактов не превышала 1 млн евро. И здесь компания планирует осуществить разовый платеж в 1 млн евро в пользу чешской компании. Поскольку такая операция нехарактерна для компании А (как по сумме, так и по странам), банк запросит весь пакет документов для проведения валютной операции.

Однако это очень “явная” ситуация, которых в банковском бизнесе бывает не так много. Тем более компании, которые планируют вывести средства за границу, постоянно придумывают новые схемы, поэтому банкам очень нелегко выявить эти самые рисковые операции.

“Клиенты готовы работать без предоставления документов, но в течение определенного времени банки будут настороженно к ним относиться, потому что есть случаи дробления, есть схемные операции для серого бизнеса”, – говорит начальник управления валютного контроля ПУМБ Татьяна Левандовская.

Кроме того, а что делать в случае, если банк считает определенную операцию безрисковой, а точка зрения работников НБУ будет другой? Логично, что на банк будут наложены штрафные санкции.

С одной стороны, новая философия дает банкам больше свободы, но с другой – банки привыкли работать в жестких рамках, поэтому они будут бояться брать на себя ответственность.

“Принцип” разрешено то, что не запрещено, “новый для рынка. Я разговаривал с нашими подразделениями: над ними тяготеет настоящее, они придерживаются принципа” нельзя, так как может быть вот так». Предстоят определенные ментальные изменения. Я считаю, они состоятся, когда несколько банков пройдут комплексную оценку по новому законодательству”, – считает председатель правления Альтбанку Игорь Волох.

7 февраля не появится и множество новых финансовых инструментов.

“Взрыва не будет. Нужно провести оценку инструментов, проанализировать их влияние на нормативы. Например, в рамках нового валютного законодательства банки смогут покупать еврооблигации инвестиционного рейтинга. Но уже завтра мы их купим: у нас просто появится еще одна возможность”, – привела пример директор блока “Рынки капитала” Альфа-Банка Татьяна Попович.

Более того, сами банки пока не до конца понимают, как они будут работать с инструментами хеджирования. “Инструмент появился, но, насколько мы понимаем новое законодательство, он влияет на позицию банка, поэтому объемы ограничены”, – говорит Волох.

Но со временем банкиры будут в полной мере использовать новые возможности. Более того, в Нацбанке обещают, что будут и в дальнейшем постепенно снимать существующие ограничения.

“Та карта либерализации, которая есть на сегодняшний день, никуда не исчезает. Если мы будем видеть, что у нас действительно ситуация улучшается, валютные операции не приводят к оттоку капитала, то действительно мы будем и впредь поднимать лимиты.

Возможно, это будет не очень положительно воспринято физлицами, но для нас либерализация – это в первую очередь улучшение бизнес-климата для украинского бизнеса и иностранных и украинских инвесторов”, – отмечает заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Он отметил, что дальнейшая либерализация будет зависеть от макроэкономических условий и финансовой стабильности в стране. Однако в год двойных выборов рассчитывать на новый прорыв бесполезно.

В лучшем случае, банки смогут в полной мере использовать новые возможности, которые у них появятся 7 февраля.

Виктория Руденко