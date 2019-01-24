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Супрун рассказала, как будет работать лицензирование врачей

Супрун рассказала, как будет работать лицензирование врачей

Новый Закон о введении системы лицензирования врачей должен вступить в силу к концу 2019 года.

Об этом стало известно из сообщения и.о министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Закон является частью новой концепции о профессиональном лицензировании, в которой все украинские врачи обязаны получать лицензию для дальнейшей работы.

Супрун отметила, что для реализации проекта предусмотрен переходной период сроком в 5 лет.

Помимо этого, студенты, которые поступили на обучение по медспециальностям начиная с 2016 года уже учатся по новой программе обучения и оценки, поэтому после окончания вуза сразу получат лицензию.

Также, в 2019 году студенты-медики будут сдавать единственный государственный квалификационный экзамен.

Что касается врачей, которые уже работают на текущий момент, то они обязаны пройти лицензирование путем сдачи экзамена с 2020 по 2024 год. Полученную лицензию нужно дополнительно подтверждать каждые три года.

Мои fiнансы:

В связи с медицинской реформой, после подписанной декларации с семейным врачом сегодня можно бесплатно получить:

  • диагностику у семейного врача и терапевта;
  • пакет базовых анализов;
  • провести вакцинацию;
  • первичную медицинскую помощь в случае любых острых состояний.

Ознакомиться с полным перечнем бесплатных услуг можно на сайте Министерства охраны здоровья.

Заплатить же придется за:

  • любые косметологические операции;
  • лечение бесплодия;
  • коррекцию зрения;
  • протезирование;
  • а также другие плановые и неэкстренные случаи.

Полный перечень платных услуг можно посмотреть на сайте Верховной Рады.

По материалам Finance.UA
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