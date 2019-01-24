Супрун рассказала, как будет работать лицензирование врачей

Новый Закон о введении системы лицензирования врачей должен вступить в силу к концу 2019 года.

Об этом стало известно из сообщения и.о министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Закон является частью новой концепции о профессиональном лицензировании, в которой все украинские врачи обязаны получать лицензию для дальнейшей работы.

Супрун отметила, что для реализации проекта предусмотрен переходной период сроком в 5 лет.

Помимо этого, студенты, которые поступили на обучение по медспециальностям начиная с 2016 года уже учатся по новой программе обучения и оценки, поэтому после окончания вуза сразу получат лицензию.

Также, в 2019 году студенты-медики будут сдавать единственный государственный квалификационный экзамен.

Что касается врачей, которые уже работают на текущий момент, то они обязаны пройти лицензирование путем сдачи экзамена с 2020 по 2024 год. Полученную лицензию нужно дополнительно подтверждать каждые три года.

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