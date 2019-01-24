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Германия планирует полностью отказаться от угольной энергетики до 2038 года

Германия планирует полностью отказаться от угольной энергетики до 2038 года

До конца 2038 года Германия должна отказаться от использования угля для производства электроэнергии.

Такое решение приняла правительственная комиссия по вопросам угля во время заседания, которое продолжалось почти 21 час.

При этом в 2032 году планируется проверить, возможно ли перенести срок отказа от угольной энергогенерации на 2035 год.

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Этот отказ будет стоить стране 40 миллиардов евро, которые в течение 20 лет должны получить из федерального бюджета земли, где добывается уголь (Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония, Саксония-Ангальт).

Сегодня угольные теплоэлектростанции имеют в Германии общую мощность 12,5 гигаватт и производят примерно треть всей электроэнергии страны.

Ранее Германия уже приняла решение отказаться до 2022 года от атомной энергетики.

Но для того, чтобы страна могла выполнить национальные и международные цели по защите климата, ФРГ должна ускорить переход на экологически чистую электроэнергию.

К 2050 году выбросы двуокиси углерода в стране должны составлять 80-95 процентов от показателей 1990 года.

По материалам Економічна Правда
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