Германия планирует полностью отказаться от угольной энергетики до 2038 года

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До конца 2038 года Германия должна отказаться от использования угля для производства электроэнергии.
Такое решение приняла правительственная комиссия по вопросам угля во время заседания, которое продолжалось почти 21 час.
При этом в 2032 году планируется проверить, возможно ли перенести срок отказа от угольной энергогенерации на 2035 год.
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Этот отказ будет стоить стране 40 миллиардов евро, которые в течение 20 лет должны получить из федерального бюджета земли, где добывается уголь (Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония, Саксония-Ангальт).
Сегодня угольные теплоэлектростанции имеют в Германии общую мощность 12,5 гигаватт и производят примерно треть всей электроэнергии страны.
Ранее Германия уже приняла решение отказаться до 2022 года от атомной энергетики.
Но для того, чтобы страна могла выполнить национальные и международные цели по защите климата, ФРГ должна ускорить переход на экологически чистую электроэнергию.
К 2050 году выбросы двуокиси углерода в стране должны составлять 80-95 процентов от показателей 1990 года.
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