За год энергетическая таможня ГФС перечислила в бюджет 111 миллиардов

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Энергетическая таможня ГФС в 2018 году перечислила в государственный бюджет 111 млрд грн, тем самым обеспечив треть поступлений по таможенной системе.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
“Энергетическая таможня ГФС является бюджетообразующей, перечислив в 2018 году в государственный бюджет 111 млрд грн. Стабильно обеспечила треть поступлений по таможенной системе. Прирост таможенных платежей к показателям 2017 года составил 18%”, – говорится в сообщении.
В ГФС определили перспективные направления развития деятельности инфраструктуры и подразделений таможни в русле реализации проекта SMART-таможни. Это – и автоматизация процессов таможенного оформления и создание “Центров компетенции” (их планируется создать 4, по одному на базе каждого таможенного поста таможни), и оснащение современных “обзорных групп” средствами экспресс-анализа для выполнения таможенных формальностей и прочие инициативы.
С целью реализации этих планов необходимо оперативное приведение собственных нормативно-правовых актов к принципам и стандартам ЕС.
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