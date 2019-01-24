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За год энергетическая таможня ГФС перечислила в бюджет 111 миллиардов

За год энергетическая таможня ГФС перечислила в бюджет 111 миллиардов

Энергетическая таможня ГФС в 2018 году перечислила в государственный бюджет 111 млрд грн, тем самым обеспечив треть поступлений по таможенной системе.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

“Энергетическая таможня ГФС является бюджетообразующей, перечислив в 2018 году в государственный бюджет 111 млрд грн. Стабильно обеспечила треть поступлений по таможенной системе. Прирост таможенных платежей к показателям 2017 года составил 18%”, – говорится в сообщении.

В ГФС определили перспективные направления развития деятельности инфраструктуры и подразделений таможни в русле реализации проекта SMART-таможни. Это – и автоматизация процессов таможенного оформления и создание “Центров компетенции” (их планируется создать 4, по одному на базе каждого таможенного поста таможни), и оснащение современных “обзорных групп” средствами экспресс-анализа для выполнения таможенных формальностей и прочие инициативы.

С целью реализации этих планов необходимо оперативное приведение собственных нормативно-правовых актов к принципам и стандартам ЕС.

По материалам Економічна Правда
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