Председателем Правления Concord bank назначен Юрий Задоя

24 января Правление Национального банка приняло решение согласовать Задоя Юрия Анатольевича на должность Председателя Правления Конкорд банка.

До этого Юрий Задоя был исполняющим обязанности Председателя Правления АО АКБ «Конкорд» с ноября 2018 (с марта 2017 – заместитель Председателя Правления и первый заместитель Председателя Правления)

За это время:

капитал Конкорд банка увеличен с 200 млн. гривен до 270, кредитный портфель юр.лиц вырос с 285 млн. до 418 млн., физлиц – с 15 млн. до 49-ти, активы – с 673 миллионов до 1 миллиарда гривен.

Банк стал принципальным членом VISA (только 8 банков из 82 существующих имеют такой статус), запустил Masterpass, GooglePay, стал банком №1 по работе с международными карточками для IТ специалистов в валюте (операций более 1 миллиона долларов в месяц).

(только 8 банков из 82 существующих имеют такой статус), запустил Masterpass, GooglePay, стал банком №1 по работе с международными карточками для IТ специалистов в валюте (операций более 1 миллиона долларов в месяц). В ноябре кредитный рейтинг Конкорд банка повышен до уровня uaAA с прогнозом «стабильный» (такой рейтинг компаний уровня “Укрпочта”, “Приват банк” и т.д.), а еще банк первым в Украине запустил мобильную версию Bank ID с технологией QR-кода совместно с Приват банком.

Кроме того банк запустил программу медицинского страхования всех сотрудников и провел вместе с Биржей благотворительности «Добродій» ряд мероприятий – от цветочной ярмарки до благотворительной барахолки, собрав более 300 000 гривен на медицинское оборудование для сирот и тяжелобольного малыша.

В ближайших планах нового Председателя Правления – открытие первого специализированного VIP-отделение Concord bank в Днепре и второго отделения в Харькове, а также – внеочередное увеличение капитала банка до 300 млн. гривен.

Из личного дела:

Банковскую карьеру начал с 2006 года в ОАО «Райффайзен Банк Аваль», первая руководящая должность – начальник отдела продаж корпоративного бизнеса крупных корпоративных клиентов.

С 2011г. по 2015 – руководитель корпоративного бизнеса Днепровского региона в ПАО «Альфа-Банк» (Центральная Украина).

В 2015 стал советником Председателя Правления в ПАО Банк «Петрокоммерц-Украина».