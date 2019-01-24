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Председателем Правления Concord bank назначен Юрий Задоя

24 января Правление Национального банка приняло решение согласовать Задоя Юрия Анатольевича на должность Председателя Правления Конкорд банка.

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До этого Юрий Задоя был исполняющим обязанности Председателя Правления АО АКБ «Конкорд» с ноября 2018 (с марта 2017 – заместитель Председателя Правления и первый заместитель Председателя Правления)

За это время:

  • капитал Конкорд банка увеличен с 200 млн. гривен до 270, кредитный портфель юр.лиц вырос с 285 млн. до 418 млн., физлиц – с 15 млн. до 49-ти, активы – с 673 миллионов до 1 миллиарда гривен.
  • Банк стал принципальным членом VISA (только 8 банков из 82 существующих имеют такой статус), запустил Masterpass, GooglePay, стал банком №1 по работе с международными карточками для IТ специалистов в валюте (операций более 1 миллиона долларов в месяц).
  • В ноябре кредитный рейтинг Конкорд банка повышен до уровня uaAA с прогнозом «стабильный» (такой рейтинг компаний уровня “Укрпочта”, “Приват банк” и т.д.), а еще банк первым в Украине запустил мобильную версию Bank ID с технологией QR-кода совместно с Приват банком.
  • Кроме того банк запустил программу медицинского страхования всех сотрудников и провел вместе с Биржей благотворительности «Добродій» ряд мероприятий – от цветочной ярмарки до благотворительной барахолки, собрав более 300 000 гривен на медицинское оборудование для сирот и тяжелобольного малыша.

В ближайших планах нового Председателя Правления – открытие первого специализированного VIP-отделение Concord bank в Днепре и второго отделения в Харькове, а также – внеочередное увеличение капитала банка до 300 млн. гривен.

Из личного дела:

Банковскую карьеру начал с 2006 года в ОАО «Райффайзен Банк Аваль», первая руководящая должность – начальник отдела продаж корпоративного бизнеса крупных корпоративных клиентов.

С 2011г. по 2015 – руководитель корпоративного бизнеса Днепровского региона в ПАО «Альфа-Банк» (Центральная Украина).

В 2015 стал советником Председателя Правления в ПАО Банк «Петрокоммерц-Украина».

По материалам Конкорд
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