Председателем Правления Concord bank назначен Юрий Задоя

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
24 января Правление Национального банка приняло решение согласовать Задоя Юрия Анатольевича на должность Председателя Правления Конкорд банка.
До этого Юрий Задоя был исполняющим обязанности Председателя Правления АО АКБ «Конкорд» с ноября 2018 (с марта 2017 – заместитель Председателя Правления и первый заместитель Председателя Правления)
За это время:
В ближайших планах нового Председателя Правления – открытие первого специализированного VIP-отделение Concord bank в Днепре и второго отделения в Харькове, а также – внеочередное увеличение капитала банка до 300 млн. гривен.
Из личного дела:
Банковскую карьеру начал с 2006 года в ОАО «Райффайзен Банк Аваль», первая руководящая должность – начальник отдела продаж корпоративного бизнеса крупных корпоративных клиентов.
С 2011г. по 2015 – руководитель корпоративного бизнеса Днепровского региона в ПАО «Альфа-Банк» (Центральная Украина).
В 2015 стал советником Председателя Правления в ПАО Банк «Петрокоммерц-Украина».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
GfK: украинцы готовы платить за платное ТВ почти в два раза больше, чем год назадВчера, 15:00 - 1183 12
Банки отказались менять украинцам изношенные доллары - экспертВчера, 13:00 - 10210 11
Снижение цены на газ для населения приведет к проблемам с МВФ - экспертВчера, 14:00 - 1737 9
Назвали последствия массовой трудовой миграцииВчера, 16:00 - 3400 8
НБУ до конца года может снизить учетную ставку до 15-17% - банкирыВчера, 08:00 - 1288 4
Банки отказались менять украинцам изношенные доллары - экспертВчера, 13:00 - 10210 11
Госстат выяснил, что самые большие заработки в Винницкой областиВчера, 17:00 - 4048 2
Назвали последствия массовой трудовой миграцииВчера, 16:00 - 3400 8
За крупными заемщиками в Украине установлен контроль: как изменится кредитованиеВчера, 20:00 - 2323
Электромобили не остановят рост спроса на нефть - экономистВчера, 21:00 - 1906 1
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1026
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1450
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2635
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4954 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11283 4