Bitcoin восстановиться не ранее, чем через 10 лет - эксперт

Bitcoin сможет вернуться к историческому максимуму в 20 тыс. долл. не раньше, чем через 10-11 лет.

Так считает основатель Cardano, соучредитель Ethereum и глава блокчейн-компании IOHK Чарльз Хоскинсон, сообщает Cointelegraph.

“Нам может понадобиться 11 лет, чтобы достичь показателей 2017 года, но в этот момент мы будем сильно отличаться от других экосистем. У нас будут миллионы, возможно, даже миллиарды пользователей, которые будут использовать криптовалюту при покупке товаров и услуг”, – заявил Хоскинсон.

По словам создателя Cardano, ключевой момент в развитии индустрии – приход институциональных инвесторов. Уолл-стрит уже давно ищет новые активы для инвестиций, а разработчики цифровых денег должны представить крупным игрокам продуманную дорожную карту, чтобы привлечь их внимание, подчеркнул специалист.