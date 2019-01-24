За год продажи детского питания в Украине выросли в деньгах на 26,5%

С декабря 2017 по ноябрь 2018 года объем рынка детского питания в натуральном выражении вырос на 17,5% и на 26,5% в деньгах.

Об этом говорится в отчете компании Nielsen Украина.

На рынке FMCG Украины категория детского питания показала самый высокий рост.

На втором месте — кондитерские изделия. Продажи бисквитов, печенья, жевательных конфет, шоколадных изделий и ириса выросли на 14,5% до 146 млн тонн и на 25,1%, в денежном выражении (до 20,5 млрд гривен).

Самый низкий результат показала категория молочных продуктов с ростом 2,5%.