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В Минздраве рассказали, что такое электронный больничный и когда его запустят

В Минздраве рассказали, что такое электронный больничный и когда его запустят

Электронный больничный может быть запущен в середине 2019 года.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

“Электронные больничные мы планируем ввести уже в середине года. Сразу скажу, что проект очень сложный и в нем задействованы несколько министерств”, – отметил Ковтонюк и подчеркнул.

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Кроме того, Минздрав и Минсоцполитики работают над упрощением процедуры выдачи “коротких” (краткосрочных – ред.) листков нетрудоспособности.

Вместе с тем Ковтонюк сообщил, что Минздрав “сделал все, что мог”, чтобы обеспечить возможность получения бумажных листков нетрудоспособности частными клиниками, однако проблема выделения им этих бланков не была решена.

“Бланки листков нетрудоспособности идут на область или город, где распределяются между учреждениями в ручном режиме. Это делает конкретный чиновник, который принимает решение, кому дать, а кому нет. Мы обязали выдавать бланки больничных всем заведениям, независимо от формы собственности, порядок выдачи тоже есть. Но все равно, решение принимает конкретный чиновник на местах”, – сказал он.

По материалам Сегодня
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