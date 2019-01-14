В феврале Vodafone повышает тарифы на 3G

С 15 февраля 2019 года мобильный оператор Vodafone Украина меняет стоимость пакетов услуг, включая 3G.

Об этом говорится нас сайте компании.

Это такие пакеты как Vodafone Unlim 3G Plus и Vodafone Unlim 3G.

Мои fiнансы:

Стоимость пакетов.

Пакет услуг Vodafone Unlim 3G – 75 грн (в месяц).



Пакет услуг Vodafone Unlim 3G Plus – 125 грн (в месяц).

С 1 декабря 2018 года Vodafone перезапустил линейку тарифов Vodafone Red Business для контрактных абонентов с увеличением стоимости и количества включенного в пакеты трафика.