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В феврале Vodafone повышает тарифы на 3G

В феврале Vodafone повышает тарифы на 3G

С 15 февраля 2019 года мобильный оператор Vodafone Украина меняет стоимость пакетов услуг, включая 3G.

Об этом говорится нас сайте компании.

Это такие пакеты как Vodafone Unlim 3G Plus и Vodafone Unlim 3G.

Мои fiнансы:

Стоимость пакетов.

  • Пакет услуг Vodafone Unlim 3G – 75 грн (в месяц).
     
  • Пакет услуг Vodafone Unlim 3G Plus – 125 грн (в месяц).

С 1 декабря 2018 года Vodafone перезапустил линейку тарифов Vodafone Red Business для контрактных абонентов с увеличением стоимости и количества включенного в пакеты трафика.

По материалам Finance.UA
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