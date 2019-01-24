Дмитрий Замотаев: приобретение недвижимости. Ипотека, рассрочка либо накопления?

Что выгоднее сегодня в Украине: брать ипотеку, воспользоваться рассрочкой либо самостоятельно накопить на жилье?

Каждый вариант приобретения недвижимости имеет свои преимущества и недостатки, которые являются критичными для того или иного человека.

Рассмотрим каждый из них.

Итак, на сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются три варианта приобретения недвижимости:

1. Покупка недвижимости за счет ранее накопленных собственных средств. Данный вариант является самым экономным, но и, соответственно, самым длительным.

Сегодня при средней стоимости 1-комнатной квартиры в г. Киеве в 43 тыс. дол. США, семье в составе 2-х работающих человек, которые получают среднюю зарплату по региону, придется копить на ее покупку свыше 10 лет.

Такие реалии делают данный вариант доступным для ограниченного круга людей, которые, как правило, улучшают свои жилищные условия, предварительно продав собственное жилье.

2. Покупка квартиры с использованием банковского кредита. Наиболее экономически целесообразный вариант покупки недвижимости, который позволяет клиенту моментально стать собственником квартиры и растянуть окончательный расчёт за недвижимость на длительный срок – до 20 лет.

При этом клиент не ограничивается банком в досрочной выплате кредита, если это позволяют финансовые потоки клиента.

В тоже время возможность выплатить за кредит на квартиру в течении 20 лет дает клиенту возможность сформировать «финансовую подушку» на случай непредвиденных ситуаций.

В таком случае клиент за 20 лет заплатит банку проценты за пользование кредитными средствами в размере не меньше стоимости покупаемой недвижимости, что является приемлемой платой за столь долгосрочное кредитование.

Чем меньше будет срок пользования кредитом, тем меньше процентов в итоге переплатит клиент.

Понимая это правило, банки предлагают много совместных продуктов с партнерами-застройщиками, которые позволяют клиенту приобрести недвижимость с более низкой процентной ставкой, как минимум, на первые 1-5 лет. Это дает человеку возможность приобрести желаемую недвижимость с минимальной переплатой.

3.Приобретение недвижимости в рассрочку. Продукт непосредственно самих застройщиков по активизации продаж недвижимости, который набирает основные обороты в периоды приостановки банковского кредитования.

Основной особенностью данного варианта приобретения недвижимости является:

• очень короткий срок оформления – 2-3 года;

• отсутствие у клиента права собственности на недвижимость до момента полной выплаты рассрочки;

• практика застройщиков по пересмотру цены квадратного метра в течении действия договора рассрочки.

Все это делает данный продукт очень нишевым и востребованным для узкого круга людей, которые имеют достаточные денежные потоки для оперативного выкупа недвижимости в достаточно краткие сроки.

Дмитрий Замотаев, начальник Департамента розничного бизнеса Глобус Банка