Аэропорт Борисполь построит автобусную станцию на 16 платформ

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В аэропорту Борисполь определились, где именно будет построена новая автостанция – она будет находиться непосредственно возле железнодорожной платформы, куда сейчас приезжают поезда, соединяющие аэропорт с Центральным вокзалом Киева. Предположительно, здесь будет оборудовано 16 платформ для высадки и посадки пассажиров в автобусы.
Об этом рассказал коммерческий директор аэропорта Борисполь Георгий Зубко.
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“Сейчас автобусы имеют место для стоянки, высадки и посадки пассажиров, но мы видим возможности и необходимость улучшения. Автобусную станцию решено разместить вплотную к железнодорожной станции на месте, где находится парковка Р1 (слева от терминала D на 46 мест). Таким образом появится пересадочный узел – железная дорога, автобусы и проход в аэропорт”, – сообщил Зубко.
Он проинформировал, что сейчас ведутся проектные работы и согласование деталей относительно павильона будущей станции и организации подъездов к ней. Планируется, что под одной крышей будет организовано комфортное пространство для ожидания как для пассажиров автобусов, так и поездов. Здесь будут обустроены комнаты матери и ребенка, расположатся заведения общепита.
“Для водителей автобусов тоже станет удобнее и лучше, потому что будет предусмотрена комната для отдыха, а также изменено место посадки и высадки пассажиров, заезд и выезд транспорта. Рассматривается возможность обустройства 16 платформ с разделением автобусов с малой вместимостью от крупногабаритных”, – пояснил коммерческий директор аэропорта Борисполь.
“Появление удобной, современной автостанции увеличит радиус покрытия где-то на 300 километров. Пассажиры смогут эффективно добраться через “Борисполь” за границу без использования внутренних перелетов. Потому что внутренние перелеты, как правило, идут при расстоянии более 400 километров”, – резюмировал Гергий Зубко.
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