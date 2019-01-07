Ежедневно 2 тысячи: экспресс в Борисполь "набирает обороты"

Экспресс в “Борисполь” перевозит 1,5-2 тыс. пассажиров ежедневно и работает стабильно.

Об этом сказал и.о. председателя правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов. Он заверил, что на сегодня экспресс работает стабильно.

Мои fiнансы:

30 ноября 2018 года начал работу железнодорожный экспресс в аэропорт “Борисполь”.

Купить билеты можно в четырех киосках самообслуживания, в двух спецкассах на вокзале, а также непосредственно в поездах.

Остановки – от Центрального железнодорожного вокзала до аэропорта “Борисполь” с остановкой на станции “Дарница”.

Стоимость билета – 80 гривен.