Субсидия-2019: чем грозят монетизация и выплаты наличными

Выплаты субсидии “живыми” деньгами могут стать как козырем в борьбе за электорат, так и привести к негативным последствиям.

Правительство изменило свои планы по монетизации субсидий. В марте 2019 года 6 млн украинцев получат примерно по 1,5 тыс грн наличными.

По официальной версии, Кабмин решил провести эксперимент: выплатить украинцам субсидии “живыми” деньгами, чтобы стимулировать их к экономии энергоресурсов и понять, насколько дисциплинированно граждане потратят полученные средства на оплату коммунальных услуг.

Проблема в том, что украинцы получат наличные накануне выборов президента – 31 марта. Такое “совпадение” разделил экспертную среду на сторонников и противников нового подхода.

В сторону правительства стали звучать обвинения в неприкрытом подкупе избирателей.

Планы правительства по выплате субсидий вызвали возмущение и в банковском секторе – банкиры обвиняют министра социальной политики Андрея Реву в нарушении конкурентного законодательства.

Что вызвало негативную реакцию финансового сектора и к каким последствиям может привести выплата субсидий наличными?

Изменение курса

Монетизация субсидий планировалась давно и стартовала 1 января. Она предусматривала, что деньги субсидиантам будут начисляться на спецсчет в Ощадбанке, с которого потребители будут оплачивать коммунальные услуги.

Если после завершения отопительного сезона на счету останутся средства, их можно будет использовать по своему усмотрению. Средства с этого счета можно потратить только на оплату коммунальных услуг, на другие цели банк перечислить их не сможет.

Однако позже в Минсоцполитики изменили свои планы и решили выплачивать субсидии еще и наличными.

В 2019 году в Украине будут параллельно действовать два механизма монетизации субсидий: безналичный и наличный. ЭП вместе с Минсоцполитики уже разъясняла, как будет работать безналичный вариант.

Наличный механизм выплаты субсидий пока не утвержден. Как сообщил ЭП министр социальной политики Андрей Рева, Кабмин может принять решение 30 января. Что он предусматривает?

“75% тех, кто получает субсидию, – это пенсионеры. Соответственно, выплата им субсидий будет осуществляться через Пенсионный фонд одновременно с выплатой пенсий и тем способом, с помощью которого они получают пенсию.

То есть если пенсионер получает пенсию через банковский счет, то наличная субсидия будет начисляться ему на счет в том банке, где он получает пенсию. Если пенсию доставляет “Укрпочта”, то “Укрпочта” будет одновременно доставлять и субсидию”, – отмечает министр.

По словам финансового директора “Укрпочты” Артура Муравицкого, на “Укрпочту” придется около одного миллиона субсидиантив, точные цифры будут известны позже.

Те субсидианты, которые не являются пенсионерами, смогут предъявить паспорт и получить субсидию в Ощадбанке.

В пресс-службе Ощадбанка уточнили: механизм выплаты субсидий наличными пока обсуждается и все разъяснения своим клиентам банк даст после того, как механизм окончательно утвердят.

“Не исключено, что выплаты будут производиться в том числе и через систему срочных переводов “Быстрая копейка” Ощадбанка”, – сообщили ЭП в пресс-службе банка.

У “Укрпочты” имеются свои идеи о механизме выплаты субсидий. “Мы предлагаем использовать и нашу систему денежных переводов для выплаты субсидий непенсионерам”, – сообщил Муравицкий.

По его словам, речь идет о лицах с ограниченными возможностями для передвижения, о гражданах, проживающих в небольших отдаленных селах.

По словам Ревы, выплата субсидий наличными не требует увеличения расходов – все будет происходить в рамках запланированных ресурсов. Согласование с МВФ также не требуется, поскольку увеличение расходов и усиление фискальных рисков не предвидится.

Тем не менее, по информации ЭП в фонде обратили внимание на действия правительства. Монетизация остается важной для кредитора, но теперь появилось новое основание для беспокойств: важно, чтобы выделенные на оплату комуслуг наличные поступили по назначению.

Противоречивые последствия

Планы правительства по выплате субсидий могут стать как козырем в борьбе за электорат и инструментом стимулирования украинцев к энергоэффективности, так и привести к негативным последствиям.

Последствие первое – клинч с банкирами. По информации источников ЭП, Независимая ассоциация банков Украины обвинила правительство в нарушении конкурентного законодательства.

В распоряжении ЭП оказалось письмо ассоциации к премьер-министру Владимиру Гройсману.

“Введение механизма выплаты субсидий населению исключительно через один банк заставляет получателей субсидий, управляющих объединений и исполнителей коммунальных услуг открывать текущие счета в этом банке.

Установленные правила монетизации лишают всех этих лиц права выбора банковского учреждения и создают неравные условия конкуренции среди банков”, – говорится в письме.

Минфин регулярно выбирает банки для выплаты пенсий, пособий и зарплат работникам бюджетных учреждений. Сейчас уполномоченными являются 39 банков.

“75% субсидиантов – это пенсионеры. Половина из них получают пенсию через разные банки. Те банки, которые выплачивают людям пенсию, будут выплачивать и субсидию. Это при наличном варианте.

Что касается безналичного, то я не исключаю, что в будущем мы отберем банки на конкурсной основе и они также смогут выплачивать субсидии”, – заявил ЭП Рева.

Сейчас, добавил он, правительство интересует именно тестовый режим и отрабатывать его сразу на многих банках нет смысла.

Последствие второе – потеря контроля за расходованием средств украинцами. Наличный механизм не позволит правительству увидеть, как субсидианты используют полученную помощь.

Как ни парадоксально, Рева это осознает, но перекладывает ответственность за этот риск на президента.

“Контроль за средствами – ключевой вопрос, который стимулировал нас разработать безналичный вариант. Я как министр вижу риски, люди могут не направить средства на коммунальные услуги…

Президент спросил нас, почему мы не хотим попробовать наличный вариант, как этого требует общество. Почему мы не доверяем людям? Я сказал ему, что вижу риски.

Президент заверил, что правительство располагает его политической поддержкой по этому варианту”, – так Рева описал процесс переговоров с Петром Порошенко.

В течение трех месяцев правительство планирует выплачивать субсидии наличными, а затем недобросовестных получателей может перевести на безналичный вариант, а добросовестные останутся на наличном.

Последствие третье – возможно снижение платежной дисциплины.

По данным Госстата, на 1 ноября 2018 года долг населения по оплате за газ, отопление и горячую воду составлял 35,7 млрд грн. Уровень оплаты коммунальных услуг за газ и отопление – 78,3% и 91,1% соответственно.

При отсутствии контроля со стороны государства нет никаких гарантий, что украинцы направят полученную наличность на оплату повышенных тарифов или начнут экономить энергоресурсы.

Галина Калачова