В Киеве обновят общественный транспорт, закупив трехсекционные трамваи

Столичные власти намерены купить в 2019 году 20 новых трамваев, которые пополнят парк трех киевских депо: Подольского, Дарницкого и Борщаговского.

25 января коммунальное предприятие “Киевпасстранс” на площадке Prozorro объявило два тендера: один на сумму 503 млн. грн. на покупку 30-метровых составов, второй – на 568 млн. грн. За них хотят приобрести десяток машин длиной 26 метров.

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Заказчик намерен приобрести трехсекционные вагоны со 100% низким полом. Составы производитель должен будет поставить в срок до 31 декабря 2019 года, приложив к ним запчастей на сумму не менее 30 млн. грн.

Что до самих трамваев, то производитель обязан будет обеспечить поставку подходящих под киевские условия машин. К примеру, они должны запросто преодолевать изгибы путей радиусом 20 метров. А развивать скорость 45 км/ч они должны максимум за 20 секунд.