Правительство упростило разрешение на строительство крупных государственных объектов

Кабинет Министров Украины упростил условия согласования строительства крупных объектов, стоимость которых превышает 400 миллионов гривен, которые строятся за бюджетные средства или под государственные гарантии.

Отныне согласование документации на строительство таких объектов продлится не полгода, а 1 месяц.

“Ключевое изменение — утверждение проектов строительства стоимостью более 400 млн грн не потребует одобрения и утверждения отдельным распоряжением Правительства. Отныне это компетенция исключительно органов власти на местах”, — сообщил министр регионального развития Геннадий Зубко.

По его словам, такие изменения должны облегчить инвестиции в строительную отрасль и ускорить завершение крупных строительных объектов, таких как учреждения здравоохранения, административные здания и автодороги.