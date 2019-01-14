По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (29,937 млн и 32,522 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 39). Максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,80-27,82 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 88 активных заявок по доллару на сумму более 62, 469 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,8600 – 1 00027,8100 – 30 00027,7700 – 10 00027,7600 – 15 00027,7600 – 20 00027,7500 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,7500 – 500

27,7500 – 10 000

27,7800 – 10 000

27,7900 – 10 000

27,7900 – 4 000

27,8000 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,8268 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,7444 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.