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Украина остается среди "преимущественно несвободных" экономик - исследование

Украина остается среди "преимущественно несвободных" экономик - исследование

Украина занимает 147 место из 180 стран и территорий в рейтинге экономических свобод, составленном американским Heritage Foundation.

Украина улучшила показатели в некоторых из 12 категорий – в частности, в вопросе бизнес-свободы, права собственности, фискальной свободы, но все еще отнесена к “преимущественно несвободным” экономикам мира.

По показателям экономических свобод Украина занимает последнее – 44-е место в Европе, а общий индекс экономических свобод в Украине уступает среднеевропейскому и среднемировому.

Возглавляют нынешний рейтинг (как и в прошлом году) Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия и Ирландия.

Замыкают рейтинг Куба, Венесуэла, Северная Корея.

Уровень свободы экономик стран рассчитывается как среднее арифметическое показателей, среди которых свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свобода, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции.

В прошлогоднем рейтинге Украина за год поднялась на 16 позиций, заняв 150-е место среди более 180 стран мира после 166-го места в 2017 году.

По материалам Радио Свобода
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