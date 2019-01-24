Украина остается среди "преимущественно несвободных" экономик - исследование

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Украина занимает 147 место из 180 стран и территорий в рейтинге экономических свобод, составленном американским Heritage Foundation.
Украина улучшила показатели в некоторых из 12 категорий – в частности, в вопросе бизнес-свободы, права собственности, фискальной свободы, но все еще отнесена к “преимущественно несвободным” экономикам мира.
По показателям экономических свобод Украина занимает последнее – 44-е место в Европе, а общий индекс экономических свобод в Украине уступает среднеевропейскому и среднемировому.
Возглавляют нынешний рейтинг (как и в прошлом году) Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия и Ирландия.
Замыкают рейтинг Куба, Венесуэла, Северная Корея.
Уровень свободы экономик стран рассчитывается как среднее арифметическое показателей, среди которых свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свобода, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции.
В прошлогоднем рейтинге Украина за год поднялась на 16 позиций, заняв 150-е место среди более 180 стран мира после 166-го места в 2017 году.
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