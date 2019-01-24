Tata Motors может запустить свой первый полностью электрический автомобиль в 2020 году

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Tata Motors может последовать примеру своих коллег и в следующем году присоединиться к списку производителей электромобилей, поскольку стремление к зеленой мобильности растет.
Компания уже разработала электрическую версию своего существующего ассортимента, включая Tiago и Tigor, но не смогла продолжить полномасштабный коммерческий запуск из-за ограниченной инфраструктуры зарядных станций в Индии.
Электрическая версия Tiago, самая популярная модель Tata Motors, должна была дебютировать в 2017 году, но была отодвинута на второй план.
Соперник Tata Motors и лидер автомобильного рынка Maruti Suzuki уже объявили о своем первом запуске электромобиля в 2020 году.
Второй по величине в Индии производитель автомобилей Hyundai начнет импортировать электрический внедорожник через несколько месяцев.
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