Tata Motors может запустить свой первый полностью электрический автомобиль в 2020 году

Tata Motors может последовать примеру своих коллег и в следующем году присоединиться к списку производителей электромобилей, поскольку стремление к зеленой мобильности растет.

Компания уже разработала электрическую версию своего существующего ассортимента, включая Tiago и Tigor, но не смогла продолжить полномасштабный коммерческий запуск из-за ограниченной инфраструктуры зарядных станций в Индии.

Электрическая версия Tiago, самая популярная модель Tata Motors, должна была дебютировать в 2017 году, но была отодвинута на второй план.

Соперник Tata Motors и лидер автомобильного рынка Maruti Suzuki уже объявили о своем первом запуске электромобиля в 2020 году.

Второй по величине в Индии производитель автомобилей Hyundai начнет импортировать электрический внедорожник через несколько месяцев.