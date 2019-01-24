Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 58 0

Нацбанк подмял под себя всех крупных должников: как изменится кредитование

Нацбанк подмял под себя всех крупных должников: как изменится кредитование

За крупными заемщиками в Украине установлен тотальный контроль. С 1 января 2019 года все без исключения украинские банки предоставляют в Кредитный реестр Национального банка информацию по займам свыше 100 минимальных зарплат (сейчас — 417,3 тыс. грн.) и их получателям, сообщается на сайте регулятора. Даже проблемные банки, которыми управляет Фонд гарантирования вкладов физлиц, он еще в 2018 отправил НБУ все свои сведения и продолжает дополнять их после введения новых временных администраций.

В итоге на начало 2019-го в нацбанковском реестре накопилось данных более чем на 80 тыс. заемщиков: 53,2 тыс. частных лиц и 27,2 тыс. предприятий. Ими могут пользоваться кредиторы, регулятор. А проверять и корректировать их (в случае ошибок и споров) позволяется самим должникам.

Эти сведения во многом дублируют базы данных Бюро кредитных историй, которых в Украине несколько. Но ни для одного из них не действует обязательное требование по подаче информации. Банки могут отправлять данные на собственное усмотрение к любому выбранному партнеру. Потому в кредитных бюро уйма сведений, но не обо всех без исключения.

Из-за нового Кредитного реестра, человек или предприятие с крупными долгами не сможет получить новый кредит, пока не вернет просроченные долги по-старому (исключения должны оговариваться на очень высоком уровне).

Кредиторы не рискнут выделить средства должниками с непогашенными обязательствами, поскольку тут же навлекут на себя пристальное внимание НБУ. С санкциями за рисковую деятельность — от крупных штрафов до закрытия структуры. Так что деньги придется искать в других местах, не в банковской системе.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина