Нацбанк подмял под себя всех крупных должников: как изменится кредитование

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За крупными заемщиками в Украине установлен тотальный контроль. С 1 января 2019 года все без исключения украинские банки предоставляют в Кредитный реестр Национального банка информацию по займам свыше 100 минимальных зарплат (сейчас — 417,3 тыс. грн.) и их получателям, сообщается на сайте регулятора. Даже проблемные банки, которыми управляет Фонд гарантирования вкладов физлиц, он еще в 2018 отправил НБУ все свои сведения и продолжает дополнять их после введения новых временных администраций.
В итоге на начало 2019-го в нацбанковском реестре накопилось данных более чем на 80 тыс. заемщиков: 53,2 тыс. частных лиц и 27,2 тыс. предприятий. Ими могут пользоваться кредиторы, регулятор. А проверять и корректировать их (в случае ошибок и споров) позволяется самим должникам.
Эти сведения во многом дублируют базы данных Бюро кредитных историй, которых в Украине несколько. Но ни для одного из них не действует обязательное требование по подаче информации. Банки могут отправлять данные на собственное усмотрение к любому выбранному партнеру. Потому в кредитных бюро уйма сведений, но не обо всех без исключения.
Из-за нового Кредитного реестра, человек или предприятие с крупными долгами не сможет получить новый кредит, пока не вернет просроченные долги по-старому (исключения должны оговариваться на очень высоком уровне).
Кредиторы не рискнут выделить средства должниками с непогашенными обязательствами, поскольку тут же навлекут на себя пристальное внимание НБУ. С санкциями за рисковую деятельность — от крупных штрафов до закрытия структуры. Так что деньги придется искать в других местах, не в банковской системе.
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