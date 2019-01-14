Межбанк: доллар к 27,81/27,84 уронили перемены в нормативах, нивелировав влияние роста гривневой ликвидности

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,88/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 199,2 млн грн к отметке 57 695,9 млн грн.

Динамика, став следствием масштабной компенсации НДС Казначейством и погашения ОВГЗ Минфином, играет на стороне «зеленых быков» валютного межбанка.

Несмотря на очевидное расширение гривневой ликвидности, первые реальные сделки с безналичным «американцем» продемонстрировали его снижение к 27,84/27,87 UAH/USD по состоянию на 10.07 Киева.

Спустя 17 минут, на 10.24, безналичная пара доллар-гривня, сохранив нисходящий тренд, оказалась на уровне к 27,81/27,84 UAH/USD на фоне преобладания предложения СКВ.

Около 10.58 Киева котировки безналичного доллара не покинули отметку 27,81/27,84 UAH/USD , затормозив откат и удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.

По состоянию на 11.17 Киева курс безналичного «американца» все еще пребывал на отметке 27,81/27,84 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложения.

Дополуденный откат курса безналичного доллара, состоявшийся вопреки заметному росту гривневой ликвидности, который компенсировался изменениями в нормативах банковской деятельности, сопровождался признаками расширения на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по менее значимым оферам с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,00/17,50% годовых.

Эта динамика показателя согласуется с заметным ростом остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,880 / 27,930

евро – 31,721 / 31,775

российский рубль – 0,4234 / 0,4244

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1327 / 1,1328

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке