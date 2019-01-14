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НБУ продал неразрезанных листов банкнот на почти 10 млн гривен

НБУ продал неразрезанных листов банкнот на почти 10 млн гривен

Вчера, 24 января, состоялся аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот гривны, на котором Национальный банк предложил для реализации оптовые партии неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Участники аукциона подали заявки на покупку:

- 10 тыс. листов неразрезанных банкнот номиналом 1 гривна, общей стоимостью почти 1,4 млн грн;

- 20 тыс. листов неразрезанных банкнот номиналом 2 гривны, общей стоимостью 5,4 млн грн;

- 3 тыс. листов неразрезанных банкнот номиналом 5 гривен общей стоимостью 1,4 млн грн;

- 2 тыс. листов неразрезанных банкнот номиналом 10 гривен общей стоимостью 1,6 млн грн.

Общая стоимость приобретенных на аукционе неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен составила 9,8 млн грн.

По материалам УНН
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