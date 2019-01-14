НБУ продал неразрезанных листов банкнот на почти 10 млн гривен

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Вчера, 24 января, состоялся аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот гривны, на котором Национальный банк предложил для реализации оптовые партии неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Участники аукциона подали заявки на покупку:
- 10 тыс. листов неразрезанных банкнот номиналом 1 гривна, общей стоимостью почти 1,4 млн грн;
- 20 тыс. листов неразрезанных банкнот номиналом 2 гривны, общей стоимостью 5,4 млн грн;
- 3 тыс. листов неразрезанных банкнот номиналом 5 гривен общей стоимостью 1,4 млн грн;
- 2 тыс. листов неразрезанных банкнот номиналом 10 гривен общей стоимостью 1,6 млн грн.
Общая стоимость приобретенных на аукционе неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен составила 9,8 млн грн.
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