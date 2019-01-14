Стало известно, сколько заемщиков находится в Кредитном реестре НБУ

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На сегодня в Кредитном реестре НБУ имеется информация о более 80 тысячах заемщиков – физических (53,2 тыс.) и юридических (27,2 тыс.) лицах.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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“Наполнение базы данных Кредитного реестра повышает эффективность оценки банками кредитного риска и таким образом способствует получению добросовестными и добросовестными заемщиками кредитов от банков, что в конечном итоге положительно влияет на восстановление кредитования”, – отметила директор Департамента банковского надзора Национального банка Наталья Дегтярева.
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