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Стало известно, сколько заемщиков находится в Кредитном реестре НБУ

Стало известно, сколько заемщиков находится в Кредитном реестре НБУ

На сегодня в Кредитном реестре НБУ имеется информация о более 80 тысячах заемщиков – физических (53,2 тыс.) и юридических (27,2 тыс.) лицах.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Наполнение базы данных Кредитного реестра повышает эффективность оценки банками кредитного риска и таким образом способствует получению добросовестными и добросовестными заемщиками кредитов от банков, что в конечном итоге положительно влияет на восстановление кредитования”, – отметила директор Департамента банковского надзора Национального банка Наталья Дегтярева.

По материалам УНН
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