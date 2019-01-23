Стало известно, когда заработает безвиз между Украиной и Уругваем

Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований и начале действия безвизового режима между Украиной и Уругваем вступает в силу с 15 февраля 2019 года.

Об этом свидетельствует сообщение в Twitter посольства Украины в Аргентинской Республике.

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Как отмечается, разрешенный гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая составит 90 дней, который может быть продлен на другой срок в 90 дней.

“Важно о безвизе между Украиной и Уругваем! Уже с 15 февраля 2019 года граждане обеих стран смогут путешествовать в гости друг к другу без получения въездной визы!”, – говорится в сообщении.