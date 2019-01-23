Количество ОСМД в Украине выросло более чем вдвое за последние 4 года — правительство

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что количество объединений совладельцев многоквартирных домов в Украине сейчас составляет 33 тысячи единиц, что в 2,5 раза больше, чем в 2014 году.

В частности, в 2018 году в Украине стало на 1850 ОСМД больше.

«С принятием закона… мы лишили жителей диктата ЖЭКов и дали возможность самостоятельно решать судьбу собственного дома, иметь общую собственность, эффективно ею управлять», — сообщил Зубко.

Он также отметил, что существенно возросло и количество счетчиков тепловой энергии. Сейчас ими оборудовано 77,5% жилых многоквартирных домов, 77,7% нежилых помещений.

27 декабря 2018 года правительство приняло постановление о переходе к системе предоставления субсидий в денежной форме (монетизация).

В частности, ею предусмотрено, что субсидии будут начисляться на персональные счета потребителей, открытые в Ощадбанке, а оттуда их будут платить непосредственно на коммунальные услуги.