Правительство выделит деньги для финансирования Института книги - Гройсман

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Правительство заложило в государственный бюджет 145 млн гривен на финансирование деятельности Украинского института книги.
Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Фейсбуке.
В прошлом году Институт книги пополнил библиотеки почти на 1 млн изданий.
“В 2019 году на деятельность Института правительство выделило 145 млн грн. А значит, на полках наших библиотек появится еще больше классных книг”, – отметил Гройсман.
Главная задача института – привлечение украинцев к чтению, поддержка издателей и популяризация украинских книг за рубежом.
В 2018 году Институт закупил и передал в украинские библиотеки около 1 миллиона современных книг – как украинских, так и зарубежных писателей. Кроме того, были подписаны договоры с известными в Украине издательствами.
“На полках библиотек появились новые книги современных украинских авторов: Сергея Жадана, Юрия Андруховича, Оксаны Забужко, Лины Костенко и других. Также были закуплены мировые бестселлеры авторства Эрнеста Хемингуэя, Стивена Хокинга, Джоан Роулинг”, – добавил премьер-министр.
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