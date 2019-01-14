Правительство выделит деньги для финансирования Института книги - Гройсман

Правительство заложило в государственный бюджет 145 млн гривен на финансирование деятельности Украинского института книги.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Фейсбуке.

В прошлом году Институт книги пополнил библиотеки почти на 1 млн изданий.

“В 2019 году на деятельность Института правительство выделило 145 млн грн. А значит, на полках наших библиотек появится еще больше классных книг”, – отметил Гройсман.

Главная задача института – привлечение украинцев к чтению, поддержка издателей и популяризация украинских книг за рубежом.

В 2018 году Институт закупил и передал в украинские библиотеки около 1 миллиона современных книг – как украинских, так и зарубежных писателей. Кроме того, были подписаны договоры с известными в Украине издательствами.

“На полках библиотек появились новые книги современных украинских авторов: Сергея Жадана, Юрия Андруховича, Оксаны Забужко, Лины Костенко и других. Также были закуплены мировые бестселлеры авторства Эрнеста Хемингуэя, Стивена Хокинга, Джоан Роулинг”, – добавил премьер-министр.